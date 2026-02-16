По Рсотвоской области пройдет волна сбоев ТВ и радио

Под отключение попадают:

Мультиплекс цифрового телевидения (РТРС-1 и РТРС-2);

Радиостанция «Маяк»;

Радиостанция «Вести FM»,

Радиостанция «Радио России»

Радиостанция «SPUTNIK».

Фото: Rostov.ru

По Ростовской области пройдет волна помех и шумов на ТВ и радио. Об этом сообщили в РТРС.Сообщается, что проблемы будут наблюдаться с 19 февраля по 27 марта.Жители могут столкнуться с проявлением солнечной инференции. Солнечная инференция наступает, когда солнце становится на одну линию с антенной и перебивает радиосигнал. Ситуация происходит каждый год в феврале-марте.Как уточняют специалисты, сигнал будет слабеть с 9:49 до 13:04.Проблема обычно длится дольше пяти минут.