По Рсотвоской области пройдет волна сбоев ТВ и радио
По Ростовской области пройдет волна помех и шумов на ТВ и радио. Об этом сообщили в РТРС.
Сообщается, что проблемы будут наблюдаться с 19 февраля по 27 марта.
Жители могут столкнуться с проявлением солнечной инференции. Солнечная инференция наступает, когда солнце становится на одну линию с антенной и перебивает радиосигнал. Ситуация происходит каждый год в феврале-марте.
Как уточняют специалисты, сигнал будет слабеть с 9:49 до 13:04.
Мультиплекс цифрового телевидения (РТРС-1 и РТРС-2);
Радиостанция «Маяк»;
Радиостанция «Вести FM»,
Радиостанция «Радио России»
Радиостанция «SPUTNIK».
Проблема обычно длится дольше пяти минут.