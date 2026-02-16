Новости
По Рсотвоской области пройдет волна сбоев ТВ и радио


По Ростовской области пройдет волна помех и шумов на ТВ и радио. Об этом сообщили в РТРС.
Сообщается, что проблемы будут наблюдаться с 19 февраля по 27 марта.

Жители могут столкнуться с проявлением солнечной инференции. Солнечная инференция наступает, когда солнце становится на одну линию с антенной и перебивает радиосигнал. Ситуация происходит каждый год в феврале-марте.

Как уточняют специалисты, сигнал будет слабеть с 9:49 до 13:04.

Под отключение попадают:
Мультиплекс цифрового телевидения (РТРС-1 и РТРС-2);
Радиостанция «Маяк»;
Радиостанция «Вести FM»,
Радиостанция «Радио России»
Радиостанция «SPUTNIK».


Проблема обычно длится дольше пяти минут.
Фото: Rostov.ru
