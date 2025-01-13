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В Ростовской области с 13 по 15 января пройдут отключения телерадиовещания

В Ростовской области с 13 по 15 января пройдут отключения телерадиовещания
В Ростовской области проходят отключения телерадиовещания. Актуальную информацию опубликовали на сайте РТРС.

Жители Ростова-на-Дону столкнулись с перебоями еще в 08:00 утра. Как минимум они продлятся до 17:00. Это касается телерадиостанций SPUTNIK, РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), Маяк ГТРК Ростов (а), Вести ФМ ГТРК Ростов (а), Радио России ГТРК Ростов (а)). Также с 10:00 до 19:00 проблемы возникнут на станциях РТРС-2 (0), РТРС-1 (0).

На следующий день, 14 января с 08:00 до 17:00 сигнал не будет ловить в городе Волгодонске (Ростовская область). В это же время 15 января проблемы появятся в Калининском(Шолоховский район). Работать не будут: РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), Радио России ГТРК Ростов (а).
Фото: Rostov.ru
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