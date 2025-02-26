Жителей Ростовской области с 27 февраля ожидают перебои с телерадиосигналом

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В Ростовской области с 27 февраля начнутся перебои с телерадиосигналом. График отключений разместили на сайте РТРС.Проблемы возникнут с 27 по 28 февраля в Каменске-Шахтинском. Это касается станций: РТРС-1 (0), РТРС-2 (0), Радио России. Перебои стоит ожидать с 10:35 до 17:00. Кроме того, 28 февраля перебои с сигналом возникнут в Новоалексеевке (Тарасовский район). Время перебоев в вещании - с 10:00 до 17:00.Практически месяц, с 21 февраля по 15 марта, перебои возникнут на объектах Ростовского ОРТПЦ: РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Радио России, Вести FM, Че, SPUTNIK. Перебои будут длиться каждые пять минут с 11:18 до 13:06. Причиной стала солнечная активность.