Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителей Ростовской области с 27 февраля ожидают перебои с телерадиосигналом

Жителей Ростовской области с 27 февраля ожидают перебои с телерадиосигналом
В Ростовской области с 27 февраля начнутся перебои с телерадиосигналом. График отключений разместили на сайте РТРС.

Проблемы возникнут с 27 по 28 февраля в Каменске-Шахтинском. Это касается станций: РТРС-1 (0), РТРС-2 (0), Радио России. Перебои стоит ожидать с 10:35 до 17:00. Кроме того, 28 февраля перебои с сигналом возникнут в Новоалексеевке (Тарасовский район). Время перебоев в вещании - с 10:00 до 17:00.

Практически месяц, с 21 февраля по 15 марта, перебои возникнут на объектах Ростовского ОРТПЦ: РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Радио России, Вести FM, Че, SPUTNIK. Перебои будут длиться каждые пять минут с 11:18 до 13:06. Причиной стала солнечная активность.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.