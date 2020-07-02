По факту пропажи 45-летнего жителя Ростова возбудили уголовное дело

Ростовские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 45-летнего мужчины. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Ранее появилась информация об исчезновении 45-летнего Романа Рублева. В октябре 2019 года ростовчанин ушел из дома на проспекте Стачки и больше его никто не видел. Когда мужчину безуспешно искали почти год, следователи возбудили уголовное дело по факту его исчезновения.На вид ему - около 45-47 лет, у него рост - 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серые. Рублев был одет в толстовку, синие джинсы, на ногах - туфли коричневого цвета. У него есть родинка на щеке, замедленная речь, татуировок и шрамов нет.Если у вас есть информация о местонахождении Романа Рублева, просьба позвонить по номерам: 8 (863) 210-30-22, 8 (863) 210-97-70.