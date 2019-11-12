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В Ростове уже месяц разыскивают 45-летнего мужчину

В Ростове уже месяц разыскивают 45-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону без вести пропал 45-летний мужчина. Романа Рублёва разыскивают с 15 октября. В тот день он вышел из своего дома в Советском районе и не вернулся обратно. С тех пор он не выходил на связь с родными. Отчаявшись самостоятельно его разыскать, члены семьи Романа обратились в полицию.

Рост мужчины — 170-175 сантиметров, телосложение худощавое. У него глаза серого цвета. Из особых примет — родинка на щеке. В день пропажи он был одет в синие джинсы, тёмную толстовку, обут в коричневые туфли.

Всех, кто знает, где может находиться Роман Рублёв, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02.

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