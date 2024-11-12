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По факту гибели шести человек в результате пожара в Ростовской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели шести человек в результате пожара в Ростовской области возбуждено уголовное дело
По факту гибели шести человек в результате пожара в Семикаракорском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Ростовской области.

В поселке Страхов в частном доме № 23 по улице Заозерной жили 12 рабочих. Они решили отпраздновать день рождения одного из них в ночь на 12 ноября. Вероятно, что-то пошло не так.

Соседи заметили дым и вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 18 пожарных и шесть специальных машин. Внутри дома нашли тела шести человек. Четверо рабочих смогли спастись, двое пострадали.

Как сообщили в СУ СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также прокуратура проводит проверку в связи с пожаром.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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