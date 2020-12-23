Возбуждено дело по факту гибели двух малышек при пожаре в Чертковском районе

По факту гибели двух маленьких детей во время пожара в Чертковском районе возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Трагедия случилась днем 25 декабря в селе Маньково-Калитвинское. Многодетная семья, проживающая в доме № 10 в переулке Школьном, в момент лишилась не только крова, но и двух малышек. До приезда пожарных мать смогла выбежать с двумя детьми. Еще двух - девочек четырех лет и годовалого возраста - спасти не удалось.Причиной возгорания стало нарушение противопожарных правил при пользовании угольной печкой.Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту случившегося.