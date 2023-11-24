По факту гибели четверых детей в Ростовской области возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Ростовской области по факту гибели четверых детей возбудили уголовное дело. Жуткое происшествие случилось 23 ноября в хуторе Шахтенки Красносулинского района.Родители оставили несовершеннолетних дома без присмотра. Когда они вернулись, то обнаружили тела детей. Как выяснилось, они отравились угарным газом, который распространился по жилью из печи.Прибывшие медики констатировали смерть четверых детей. Самому младшему было 6 лет, а старшему исполнилось 15.- Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.