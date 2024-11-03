- По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в Азовском районе, сообщает следственное управление СК по Ростовской области.Трагедия произошла в ночь на 3 ноября в селе Александровка. Пожар вспыхнул в доме № 90 на улице Октябрьской. Хозяйка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не обратила внимание на запах дыма. Это привело к крупному пожару. Женщина покинула дом, оставив внутри двух маленьких детей: мальчика четырех лет и девочку трех лет, а также 43-летнего мужчину.Когда спасатели приехали на место происшествия, они обнаружили тела трех человек.Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход и результаты расследования.