Автобус ритуальных услуг заметили на границе Украины и Ростовской области



На границе Украины и Ростовской области заметили похоронный микроавтобус. Такие данные опубликованы в отчёте миссии ОБСЕ за 24 марта.



Сообщается, что на Донецком пропускном пункте специалисты наблюдали белый микроавтобус с надписью на русском языке «Ритуальные услуги». Он пересёк границу Российской Федерации и Украины.



Также вечером 23 марта была замечена полицейская машина. Она въехала из России в Донецкий БКП. Автомобиль около десяти минут постоял возле главного административного здания, а затем уехал в сторону РФ. Внутри находились водитель и два пассажира.