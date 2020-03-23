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Автобус ритуальных услуг заметили на границе Украины и Ростовской области

Автобус ритуальных услуг заметили на границе Украины и Ростовской области
На границе Украины и Ростовской области заметили похоронный микроавтобус. Такие данные опубликованы в отчёте миссии ОБСЕ за 24 марта.

Сообщается, что на Донецком пропускном пункте специалисты наблюдали белый микроавтобус с надписью на русском языке «Ритуальные услуги». Он пересёк границу Российской Федерации и Украины.

Также вечером 23 марта была замечена полицейская машина. Она въехала из России в Донецкий БКП. Автомобиль около десяти минут постоял возле главного административного здания, а затем уехал в сторону РФ. Внутри находились водитель и два пассажира.

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