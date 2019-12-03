Несколько «скорых» зафиксированы на границе с Украиной в Ростовской области



Фото: www.trud.ru

Представители миссии ОБСЕ опубликовали очередной еженедельный отчёт наблюдений за ситуацией, складывающейся на границе с Украиной в Ростовской области.



Напомним, наблюдатели ОБСЕ находятся на двух пунктах пропуска – в Гуково и в Донецке. Так, по данным на 4 декабря, снизилось число лиц в военной форме, пересекающих границу в обоих направлениях. За прошедшую неделю было зарегистрировано таковых 24 человека, в то время как на прошлой - 20. Из них 11 направлялись в Россию и 9 – в Украину.



30 ноября около половины пятого утра на ПП «Донецк» со стороны России въехала санитарная машина с надписью «Неотложная медицинская помощь». Внутри находились два санитара. Автомобиль быстро прошёл пограничный контроль и отбыл на Украину.



Кроме того, 2 декабря около 11 утра на ПП «Донецк» прибыла ещё одна санитарная машина. На этот раз со стороны Украины с номерными знаками ЛНР. В «неотложке» были три санитара. Машина быстро прошла погранконтроль и въехала на территорию России. В тот же день около 17 часов автомобиль вернулся на Украину.