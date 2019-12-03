Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Несколько «скорых» зафиксированы на границе с Украиной в Ростовской области

Несколько «скорых» зафиксированы на границе с Украиной в Ростовской области
Фото: www.trud.ru
Представители миссии ОБСЕ опубликовали очередной еженедельный отчёт наблюдений за ситуацией, складывающейся на границе с Украиной в Ростовской области.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ находятся на двух пунктах пропуска – в Гуково и в Донецке. Так, по данным на 4 декабря, снизилось число лиц в военной форме, пересекающих границу в обоих направлениях. За прошедшую неделю было зарегистрировано таковых 24 человека, в то время как на прошлой - 20. Из них 11 направлялись в Россию и 9 – в Украину.

30 ноября около половины пятого утра на ПП «Донецк» со стороны России въехала санитарная машина с надписью «Неотложная медицинская помощь». Внутри находились два санитара. Автомобиль быстро прошёл пограничный контроль и отбыл на Украину.

Кроме того, 2 декабря около 11 утра на ПП «Донецк» прибыла ещё одна санитарная машина. На этот раз со стороны Украины с номерными знаками ЛНР. В «неотложке» были три санитара. Машина быстро прошла погранконтроль и въехала на территорию России. В тот же день около 17 часов автомобиль вернулся на Украину.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.