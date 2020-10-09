Площадь пожара в Шахтах увеличилась до 900 квадратов

В Шахтах утром 12 октября вспыхнул рынок в ХБК. С каждым часом пламя захватывало всё больше павильонов и торговой площади. Так, к обеду огонь занял 900 квадратных метров.ЧП произошло на улице Индустриальной, 27д. На место прибыли 45 спасателей и 15 единиц техники. Огнеборцы присвоили пожару третий ранг опасности.По словам очевидцев, огонь нанёс ущерб нескольким ларькам, в частности, сгорел магазин бытовой техники и фотоателье.В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.Пожар удалось потушить только после полудня.