Площадь поврежденных вредителями лесов в Ростовской области выросла на 0,3%

Фото: Rostov.ru

Площадь очагов насекомых-вредителей и болезней леса в Ростовской области по итогам 2025 года составила 24 002,8 гектара. Годовой прирост — 70,6 гектара. Такие данные приводит ФБУ «Рослесозащита».70,6 гектара — это примерно 100 футбольных полей или 2 353 дачных участка по 3 сотки. Общая площадь очагов (24 тысячи гектаров) сопоставима с тремя с половиной городами Азова.Санитарно-оздоровительными мероприятиями в 2025 году охвачено 47% насаждений, которые в этом нуждались. Общая площадь работ — 1 523,9 гектара, из них сплошные санитарные рубки — 303,9 гектара. Это больше годового прироста очагов в 20 раз.