Огонь охватил 63 гектара леса в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области продолжают тушить крупный лесной пожар в Тарасовском районе. Однако локализовать его до сих пор не удалось. Площадь ЧП увеличилась до 63 гектаров (630 тысяч квадратных метров).Деревья начали гореть днем 31 мая. Черный дым увидели работники лесного хозяйства, когда патрулировали территорию. Они же вывали спасателей. К их приезду полыхало около 30 гектаров. Пламя пытались потушить больше сотни специалистов, но пламя продолжало охватывать все больше растительности.Через несколько часов горело 52 гектара. На место направили подкрепление, увеличив число пожарных до 121 человека, а спецтехники — до 47 единиц. Сверху вертолетом Ми-8 сбросили 14 тонн воды, но стихия взяла свое. Пламя выросло до 63 гектаров. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, туда направили аэромобильную группу: еще 100 человек на 26 единицах спецтехники.Предположительно, ЧП случилось из-за удара молнии.