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Под Ростовом потушили масштабное возгорание камыша на площади 3,5 гектара

Под Ростовом потушили масштабное возгорание камыша на площади 3,5 гектара
В Азовском районе потушили масштабное возгорание камыша. Общая площадь пожара составила 3,5 гектара.

Горение происходило недалеко от посёлка Овощного и хутора Усть-Койсуг. Спасателям понадобилось больше пяти часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.
- В 22:05 загорание камыша ликвидировано на площади 3,5 гектара, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Напомним, сообщение о загорании сухой растительности поступило в оперативные службы около 16 часов 30 августа. К 20 часам пламя распространилось на площадь 15 000 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. В МЧС не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.

Добавим, что в ближайшие дни в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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