Под Ростовом потушили масштабное возгорание камыша на площади 3,5 гектара



В Азовском районе потушили масштабное возгорание камыша. Общая площадь пожара составила 3,5 гектара.



Горение происходило недалеко от посёлка Овощного и хутора Усть-Койсуг. Спасателям понадобилось больше пяти часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

- В 22:05 загорание камыша ликвидировано на площади 3,5 гектара, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Напомним, сообщение о загорании сухой растительности поступило в оперативные службы около 16 часов 30 августа. К 20 часам пламя распространилось на площадь 15 000 квадратных метров.



В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. В МЧС не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.



Добавим, что в ближайшие дни в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность.



