Платье Анастасии Костенко назвали дешевым фартуком продавщицы

Фото: СоцСети

Ростовчанку Анастасию Костенко захейтили за безвкусный наряд. Кадры себя в новом платье девушка опубликовала в соцсетях.Девушка опубликовала семейный видеоролик. В кадре ростовчанка веселится с детьми. Однако ее наряд вызвал массу негативных комментариев.- Настя купила фартук продавщицы? Это чтобы не забыть Сальск? - пишут пользователи. - Костюм дешевый, с маркетплейса.Многие решили стать на защиту молодой мамы. Фанаты считают, что ей не нужны дорогостоящие наряды, чтобы хорошо выглядеть. Хейтерам Костенко решила не отвечать.Анастасия Костенко – уроженка Сальска Ростовской области. Она получила широкую известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за Дмитрия Тарасова, который ранее был женат на Ольге Бузовой. У них родились четверо детей: две дочери и два сына.