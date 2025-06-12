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Платье Анастасии Костенко назвали дешевым фартуком продавщицы

Платье Анастасии Костенко назвали дешевым фартуком продавщицы
Ростовчанку Анастасию Костенко захейтили за безвкусный наряд. Кадры себя в новом платье девушка опубликовала в соцсетях.

Девушка опубликовала семейный видеоролик. В кадре ростовчанка веселится с детьми. Однако ее наряд вызвал массу негативных комментариев.

- Настя купила фартук продавщицы? Это чтобы не забыть Сальск? - пишут пользователи. - Костюм дешевый, с маркетплейса.

Многие решили стать на защиту молодой мамы. Фанаты считают, что ей не нужны дорогостоящие наряды, чтобы хорошо выглядеть. Хейтерам Костенко решила не отвечать.

Анастасия Костенко – уроженка Сальска Ростовской области. Она получила широкую известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за Дмитрия Тарасова, который ранее был женат на Ольге Бузовой. У них родились четверо детей: две дочери и два сына.
Фото: СоцСети
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