Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Анастасию Костенко назвали живодеркой после фото в шубе

Анастасию Костенко назвали живодеркой после фото в шубе
Ростовчанку Анастасию Костенко назвали живодеркой после публикации фото в шубе. Снимки девушка разместила 15 января в соцсетях.

На кадрах Костенко появилась в новенькой светло-серой шубе. Сразу же на нее обрушилась волна хейта. Девушку назвали живодеркой.

- Еще одна живодерка… Отсталость и дно, - пишут недоброжелатели.

Многодетная мама решила сразу же объясниться. Она заявила, что «ни одна чебурашка не пострадала», а изделие – из искусственного экомеха.

Анастасия Костенко, уроженка Сальска Ростовской области, обрела известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году она вышла замуж за Дмитрия Тарасова, который ранее был женат на Ольге Бузовой. В браке у них родились четверо детей: две дочери и два сына.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.