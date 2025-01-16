Анастасию Костенко назвали живодеркой после фото в шубе

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Ростовчанку Анастасию Костенко назвали живодеркой после публикации фото в шубе. Снимки девушка разместила 15 января в соцсетях.На кадрах Костенко появилась в новенькой светло-серой шубе. Сразу же на нее обрушилась волна хейта. Девушку назвали живодеркой.- Еще одна живодерка… Отсталость и дно, - пишут недоброжелатели.Многодетная мама решила сразу же объясниться. Она заявила, что «ни одна чебурашка не пострадала», а изделие – из искусственного экомеха.Анастасия Костенко, уроженка Сальска Ростовской области, обрела известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году она вышла замуж за Дмитрия Тарасова, который ранее был женат на Ольге Бузовой. В браке у них родились четверо детей: две дочери и два сына.