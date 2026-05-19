Донской врач рассказала, как питаться в жару, чтобы не навредить организму

Апрельское похолодание сменилось резким потеплением в мае: столбик термометра в Ростовской области уже достиг отметки +32 градуса. В такую погоду как на улице, так и дома возрастает риск плохого самочувствия и обострения хронических заболеваний. Дарья Мелешко, врач из донского региона, рассказала порталу DonDay, как правильно питаться в период летнего зноя.Многие ростовчане, спасаясь от жары, начинают обильно пить воду или есть мороженое. По словам доктора Мелешко, это распространенная ошибка.- Стремление освежиться порцией мороженого кажется логичным, - поясняет она. - Однако удовольствие от этого десерта недолговечно, поскольку процесс пищеварения требует энергии и вызывает прилив тепла, что лишь усугубляет ощущение перегрева.Истинное спасение от жажды – это чистая вода или несладкий зеленый чай. Хорошо утоляют жажду и разведенные натуральные соки, например, лимонный сок с водой (1:10) или сок сельдерея, но и ими не стоит злоупотреблять.- Общая дневная норма потребления жидкости – 2-2,5 литра на человека, а в условиях высокой температуры окружающей среды она должна увеличиваться до 3,5 литра, – акцентирует внимание врач.Также не стоит увлекаться черным кофе, который в жару не бодрит, а наоборот, провоцирует жажду и способствует вымыванию из организма ценных микроэлементов и кальция.Эксперт рекомендует в жаркие дни сделать акцент на продуктах, богатых влагой: фруктах, овощах и ягодах. Они не только насытят организм жидкостью, но и обеспечат его необходимыми витаминами и микроэлементами.Из рациона следует исключить тяжелую, трудноперевариваемую пищу, а также алкогольные и энергетические напитки. По мнению Дарьи Мелешко, лучшая стратегия в борьбе с летним зноем – поддерживать водный баланс и питаться дробно.- В жаркую погоду лучше есть маленькими порциями 5-6 раз в день, чем два раза, но помногу, – советует врач. – Отдавайте предпочтение легкоусвояемым продуктам: кашам, супам, легким салатам.Доктор Мелешко отмечает, что в жару аппетит естественным образом снижается, так как переваривание пищи требует расходов энергии и приводит к небольшому повышению температуры тела. Поэтому она советует прислушиваться к сигналам организма: есть лишь при появлении чувства голода и останавливаться, когда приходит насыщение. Для поддержания сил в течение дня рекомендуются плотный завтрак и ужин.Наконец, врач напоминает, что в жаркую погоду возрастает риск кишечных инфекций. Поэтому важно внимательно проверять сроки годности продуктов, тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень, а также соблюдать гигиену рук перед едой.