Пиковый уровень ультрафиолета зафиксировали в Ростове

Фото: Дондей.

В Ростове-на-Дону зафиксировали экстремально высокий уровень ультрафиолетового излучения. Днем 14 июля индекс ультрафиолета в донской столице достиг 9 баллов. Причиной такого высокого уровня излучения стала ясная погода и чистый воздух, который не препятствовал проникновению вредных лучей.Важно отметить, что высокий уровень ультрафиолетового излучения представляет серьёзную опасность для здоровья человека. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00, когда уровень ультрафиолетового излучения наиболее высок.При выходе на улицу необходимо надевать одежду с длинными рукавами, широкополые головные уборы и использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30.Игнорирование этих мер может привести к ожогам, тепловому удару и смертельным болезням.