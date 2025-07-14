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Пиковый уровень ультрафиолета зафиксировали в Ростове

Пиковый уровень ультрафиолета зафиксировали в Ростове
В Ростове-на-Дону зафиксировали экстремально высокий уровень ультрафиолетового излучения. Днем 14 июля индекс ультрафиолета в донской столице достиг 9 баллов. Причиной такого высокого уровня излучения стала ясная погода и чистый воздух, который не препятствовал проникновению вредных лучей.

Важно отметить, что высокий уровень ультрафиолетового излучения представляет серьёзную опасность для здоровья человека. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00, когда уровень ультрафиолетового излучения наиболее высок.

При выходе на улицу необходимо надевать одежду с длинными рукавами, широкополые головные уборы и использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30.

Игнорирование этих мер может привести к ожогам, тепловому удару и смертельным болезням.
Фото: Дондей.
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