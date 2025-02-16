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В Ростовской области Гидрометцентр измерил уровень радиации в феврале

В Ростовской области Гидрометцентр измерил уровень радиации в феврале

В феврале сотрудники Гидрометцентра провели измерение уровня радиации в Ростовской области. Как передает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, показатели излучения остаются в безопасных пределах.

Отметим, что 15 февраля уровень гамма-излучения в радиусе 100 километров от объектов с радиационной опасностью в Южном федеральном округе, а также рядом с Ростовской атомной электростанцией составил от 0,09 до 0,15 микрозиверта в час. Данные значения соответствуют нормальному естественному фону радиации.

Отметим, что 1 000 миллизивертов (мЗв) и более являются опасными для человека. Острое облучение такого уровня способно вызвать лучевую болезнь, которая при отсутствии лечения может привести к летальному исходу.
Фото: Donday
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