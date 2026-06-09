Перспективный маслоцех под Ростовом продают за 98 миллионов рублей

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В Аксайском районе Ростовской области за 98 миллионов рублей предлагается к продаже действующий маслоцех, оснащенный полным циклом переработки семян подсолнечника. Объект позиционируется как готовый бизнес с высоким потенциалом рентабельности.Предприятие обладает значительными производственными мощностями, позволяющими перерабатывать до 60 тонн семян подсолнечника в сутки. Современное оборудование обеспечивает высокий выход готовой продукции: от 38 до 43% подсолнечного масла и от 40 до 42% жмыха.Особую ценность объекта составляет наличие инновационной линии грануляции лузги. Эта линия способна перерабатывать до 1 тонны лузги в час, а также интегрирована с собственной котельной, работающей на данном виде сырья. Такое решение не только эффективно утилизирует побочные продукты производства, но и существенно снижает операционные расходы на энергоресурсы.Маслоцех располагает развитой инфраструктурой, в которую входят:- Автомобильные весы грузоподъемностью 80 тонн (длиной 18 метров).- Собственная подстанция мощностью 400 кВа.- Современная система видеонаблюдения.- Комплексная система пожарной и охранной сигнализации, гарантирующая безопасность производственных процессов и контроль территории.Земельный участок площадью 30 соток находится в собственности. Дополнительным преимуществом для будущего владельца станет наличие части участка, сданной в аренду, что обеспечит стабильный пассивный доход.