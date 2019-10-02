Пережила войну, но не бюрократию: история ростовской гостиницы «Большая Московская»



Знаменитая архитектурная «жемчужина» старого Ростова - гостиница «Большая Московская» – сегодня находится в плачевном состоянии. Реконструкции 130-летнее здание уже не подлежит – несущая конструкция сильно пострадала в ходе войны, пожаров и иных бедствий. Однако возможность сохранить культурный памятник есть – отреставрировать фасад и восстановить здание до мельчайших деталей из новых материалов. Инвесторы уже видят на центральной улице донской столицы новый пятизвездочный отель с долгой и интересной историей. Однако процесс исполнения такого проекта очень дорогой и сложный, в первую очередь, из-за бюрократической волокиты.

Чтобы понять, стоит ли «Большая Московская» таких усилий, нужно понять ее роль в городской жизни с самого основания…



Благими намерениями…



В конце семидесятых годов 19-го века в небольшом армянском городе Нахичевани-на-Дону прихожане местной церкви решили учредить свое юрлицо. В его руках были бы все деньги и имущество, пожертвованные на больницы, училища, содержание стипендиатов и другие цели. Так появился проект «Церковного попечительства о бедных армянах Нахичевани».





В 1889 году Положение попечительства было утверждено министром внутренних дел.



Городская управа передала церковному попечительству многочисленные капиталы нахичеванских купцов, самым крупным из которых был «индийский капитал» жителя Калькутты Бабаджана.



Тут стоит отметить, что по завещаниям купцы желали, чтобы завещанные ими суммы были «неприкосновенными». То есть капитальная сумма должна была сохраняться в целости, находясь на вкладах (или в ценных бумагах) в государственном банке, а проценты с нее должны были идти в помощь бедным жителям Нахичевани.



Общая сумма составила 341 179 рублей.



К концу 1893 года главой попечительства стал городской управленец Минас Балабанов. Новый состав совета принял решение – вложить все собранные деньги в строительство большой фешенебельной гостиницы! Городской архитектор создал план роскошного четырехэтажного дома, ради которого попечители потратили все средства со счета и заложили ценные бумаги вопреки воле завещателей.



«Большая Московская»



Сосредоточившись на большом строительстве, совет забросил свою основную функцию – поддержку бедного населения. Из-за невыплаты пособия масса учеников оставила обучение, а больные не получили должной помощи.



Строительство началось, несмотря ни на что. Нахичеванскому попечительству хотелось создать роскошное палаццо на Большой Садовой улице соседнего Ростова. Строительство гостиницы было завершено в конце 1896 года. На возведение здания было затрачено порядка 400 000 рублей – значительно больше предполагаемой суммы. Здание действительно вышло роскошным!



Часто возникает вопрос авторства проекта: чертежи подписаны архитектором Дурбахом, проект балкона - архитектором Васильевым, но и архитектор Померанцев упоминается в бумагах по ведению строительства.



Четырёхэтажная гостиница была построена в эклектичном стиле. Фасад здания был разделен на пять равных частей, в центре – большой балкон-навес, перекрывавший всю ширину тротуара у главного входа. Для украшения использовались колонны с пилястрами, декоративными стенками и арочными окнами.



Первоначально здание представляло из себя корпус, вытянутый вдоль Большой Садовой улицы, с небольшим 2-этажным крылом-флигелем, выходящим на Дмитриевскую (сейчас – Шаумяна). На первом этаже здания располагался большой вестибюль, связанный с лестничным холлом. Ступени и площадки парадной лестницы были сделаны из мрамора, полы вестибюля вымощены белой метлахской плиткой. По обе стороны от вестибюля располагались торговые залы, которые имели самостоятельные входы с улицы. На фасаде под треугольным фронтоном размещалась титульная надпись: «Церковное попечительство о бедных армянах Нахичевани».



Долги по капиталам



Попечительство заключило арендный договор с неким Владосом на 11 лет на 34 тысячи в год. На деле хитрый предприниматель обокрал совет, забрав себе все деньги с посетителей.

Какое-то время после этого гостиница была закрыта. Красивый дом был испорчен владельцами – наглухо заколоченный, с облупившийся краской и потрескавшимся паркетом, он долго не мог найти новых постояльцев.



Очередной договор об аренде трех верхних этажей был заключен с купцом Горделадзе в 1898 году. Отношения с новым партнером у попечителей не задались – они не желали делать поблажки на то, что купец потратил много денег на ремонт обветшалого здания. В итоге Горделадзе влез в долги. Он попросил продлить договор на четыре года и передал управление гостиницей Элиадзе.



Тем не менее арендаторов в здании было достаточно. Среди них были мануфактурная компания «Зингер», банкирский дом «Чахиров и К.», музыкальная торговля Бродского и другие.



Рекламные объявления о гостинице в 1900 году звучали так: «До 60 комфортабельно обставленных номеров со всеми удобствами! Образцовая кухня и ресторан, подъемная машина, все здание освещается электричеством, водяное отопление. Имеется даже комиссионер, говорящий на иностранных языках! Получены вина первого выпуска имения графа Воронцова-Дашкова! А также единственный в России «электро-пневматический концерт-оркестрион!».



Превратности судьбы



Новый содержатель начинает перестройку внутри здания без ведома попечительства, ссылаясь на срочную необходимость гостиницы в ремонте. В газетах появляется информация о гостинице «с более чем 70 комфортными номерами».



11 июня 1908 года в аптекарском магазине внутри гостиницы произошел масштабный пожар. Загорелись стружки от спички или папиросы. За несколько минут вся задняя половина магазина была охвачена огнем, после чего огромные языки пламени показались во дворе. Пожар продолжался около часа, аптека выгорела полностью, задев основное здание гостиницы – в нем полопались стекла в девяти комнатах, обгорело несколько рам и сгорели шторы.



В результате пожара также пришел в негодность один из обязательных атрибутов фешенебельной гостиницы – лифт. Его наличие для господ из высшего света было обязательным, поэтому недовольные пешим хождением постояльцы начали покидать апартаменты.



В споре с попечителями об оплате ремонта Элиадзе дошел до суда. К тому времени зданию уже требовался общий ремонт – балконы, выходящие из номеров на Садовую, были испорчены, крыша прохудилась, отчего в номерах начали портиться потолки, а при сильном дожде заливало коридор. Трубы водяного отопления забились «накипом», поэтому вода во многих местах просто не проходила, отчего в номерах стало холодно. В двух местах на здании появились трещины.



Время перемен



Не желая мириться с претензиями Элиадзе, попечители обращаются в суд. Арендатора «Московской» сажают в тюрьму за долги, а здание уже присматривают владельцы гостиниц из других городов.



В 1913-1914 годах совет принимает решение о ремонте и расширении здания. Гостиница и ресторан внутри нее начинают пользоваться спросом у известных людей. К примеру, известный русский поэт Константин Бальмонт отужинал в «Московской» во время своего визита в Ростов, где до ночи общался с почитателями.



В 1915 году новым содержателем уже 80-местной гостиницы становится Сааков.



Но в город уже хлынула революция! В Ростов стали переезжать многие дворяне и буржуа, ища спасения от «красных», бушующих в Москве и Петербурге.

«Московская» снова зашумела и зажила. В январе 1920 года в Ростов вошли части Первой Конной армии. Советская власть изменила очень многое в жизни города, в том числе и статус гостиницы «Большая Московская». Здание муниципализировали. На верхних этажах, в бывших гостиничных номерах, теперь разместились коммунальные квартиры. А первый этаж заняли кооперативные и государственные магазины «Доншвейпрома», «Севкаввинтреста», «ЕПО - Единого потребительского общества».





К тому времени здание гостиницы стало совсем непригодным для жилья и эксплуатации. С 1933-го по 1935 год там проводилась реконструкция прямо при постояльцах.



И вот «Большая Московская» стала гостиницей «Интурист». Кроме фасада, от нее ничего не осталось. Ростов получил совершенно новый по-европейски оборудованный отель. Обошлось это городу в 1 200 рублей. Вместо 82 номеров стало 70, с отдельными спальнями, умывальниками с холодной и теплой водой, во многих номерах были ванны. Большинство комнат украшали массивные каминные часы.



Отделка помещений была из дуба и серого клена. Вся мебель изготовлена по эскизам академиков Щуко (один из авторов проекта театра Горького) и Ларсере Ленинградской мебельной фабрикой. Для украшения вестибюлей и ресторана впервые были применены инкрустации из цветной фанеры, из которой выполнены целые художественные панно и резные по дереву горельефы – работы ростовского мастера Смородины. Иностранные гости города в своих отзывах не раз отмечали, что эта гостиница – одна из лучших в Союзе!





В 1940 году на улице имени Фридриха Энгельса (так назвали к тому времени Большую Садовую улицу) в здании гостиницы «Интурист» была открыта закусочная нового типа с высокими столами и самообслуживанием. Советским трудоголикам новая система была по душе – быстро и дешево.



Здание гостиницы сильно пострадало во время боев за Ростов в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году в центральную, самую старую его часть попали три тяжелых авиабомбы. Взрывы и сильный пожар... Все внутренние перекрытия, кровля, лестницы, окна и двери были уничтожены. От здания остались только поврежденные стены.



В апреле 1951 года началась очередная реконструкция «Московской», и ее облик был полностью изменен. Пристроены боковые 4-этажные корпуса, примыкающие к историческому центральному объему памятника, образующие со стороны Шаумяна двор с кирпичным забором и металлическими воротами. Главное – вернули первоначальное название – «Московская».



В 1960-е годы в «Московской» останавливались немало именитых постояльцев: Дмитрий Шостакович, Арам Хачатуряна, Роберт Рождественский и другие. Во время своих приездов в Ростов здесь неизменно гостил Михаил Шолохов. За ним даже был закреплен постоянный номер, в котором он подолгу проживал и работал. Любимым развлечением великого донского писателя была стрельба из малокалиберного оружия в специальной комнате подвала гостиницы.

Среди известных клиентов «Московской» был писатель Александр Солженицын, посетивший Ростов в 1994 году и остановившийся именно в этой гостинице.



В 1985 году зданию гостиницы присвоен статус памятника истории и культуры местного значения.



Что ждет «Большую Московскую»?



Сегодня инвестор и владелица этого памятника архитектуры – Татьяна Ивановна Шишкина. Пережитые события, в том числе большой пожар 2007 года, нанесли зданию неисправимые «травмы». Реконструкция и ремонт уже не помогут – гостиницу нужно перестраивать заново, сохраняя фасад.





Инвесторы уже готовы финансировать этот проект, однако главной проблемой предвидится бюрократическая волокита. Огромное количество разрешений, согласований и иногда просто невозможных к исполнению требований могут сделать процесс восстановления «Московской» невозможным.