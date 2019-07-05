Передвижение колонны тяжёлой военной техники в сторону Донбасса заметили в Ростовской области





В Ростовской области заметили передвижение колонны тяжёлой военной техники. Видео ж/д состава, перевозящего танки, появилось на странице в «Твиттере» Igor Girkin.



Запись опубликована 7 июля. Автор видео утверждает, что техника направлялась в сторону границы Ростовской области, а именно - в Донбасс. На платформе находилось несколько десятков единиц техники.



Под записью появился шуточный комментарий. Один из пользователей написал, что таким образом Россия готовится к телемосту с Украиной.



Напомним, ранее на одной из железнодорожных станций Ростовской области был замечен состав с артиллерийскими орудиями. Платформа с пушками стояла на станции Зверево.







Фотографии и видео с военной техникой, зафиксированной в Ростовской области, быстро расходятся по Сети. Пользователи приписывают какое угодно направление движения техники, но не исключено, что она направляется в одну из донских воинских частей.