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В Ростовской области рядом с украинской границей заметили большое количество военной техники

В Ростовской области рядом с украинской границей заметили большое количество военной техники
Сотню единиц военной техники заметили на границе Украины и Ростовской области. В донском посёлке Персиановском разместились танки и военные грузовики. Их можно увидеть на снимках Google Earth.

Чётко просматриваются Т-62М и Т-64. Жителей Украины беспокоит такое положение дел, ведь недавно говорилось о том, что большое количество танков стоит в Каменске-Шахтинском. Теперь возле их границ появилась новая техника.

Многие жители Незалежной уверены, что Россия со дня на день начнёт вторжение. Однако наличие танков возле кордона ничего не значит — в Ростовской области находятся десятки воинских частей.

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