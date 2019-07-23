В Ростовской области рядом с украинской границей заметили большое количество военной техники



Сотню единиц военной техники заметили на границе Украины и Ростовской области. В донском посёлке Персиановском разместились танки и военные грузовики. Их можно увидеть на снимках Google Earth.



Чётко просматриваются Т-62М и Т-64. Жителей Украины беспокоит такое положение дел, ведь недавно говорилось о том, что большое количество танков стоит в Каменске-Шахтинском. Теперь возле их границ появилась новая техника.



Многие жители Незалежной уверены, что Россия со дня на день начнёт вторжение. Однако наличие танков возле кордона ничего не значит — в Ростовской области находятся десятки воинских частей.