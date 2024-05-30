В Ростове пропал без вести 74-летний пенсионер

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове пропал без вести 74-летний Валерий Беспалов. Он ушёл из дома утром 29 мая и с тех пор не выходил на связь.В тот день пенсионер ушел в неизвестном направлении. Родственники пожилого мужчины обеспокоены его отсутствием и подозревают, что ему может потребоваться медицинская помощь. Они обратились в полицию и к волонтёрам.Валерий — худощавый мужчина ростом 170 сантиметров. У него чёрные, с проседью, волосы и карие глаза.В день исчезновения он был одет в бежевые свитер и майку, спортивные штаны. На ногах были чёрные туфли.Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, просим вас сообщить об этом по номеру телефона: 112.