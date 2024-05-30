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В Ростове пропал без вести 74-летний пенсионер

В Ростове пропал без вести 74-летний пенсионер
В Ростове пропал без вести 74-летний Валерий Беспалов. Он ушёл из дома утром 29 мая и с тех пор не выходил на связь.

В тот день пенсионер ушел в неизвестном направлении. Родственники пожилого мужчины обеспокоены его отсутствием и подозревают, что ему может потребоваться медицинская помощь. Они обратились в полицию и к волонтёрам.

Валерий — худощавый мужчина ростом 170 сантиметров. У него чёрные, с проседью, волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в бежевые свитер и майку, спортивные штаны. На ногах были чёрные туфли.

Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, просим вас сообщить об этом по номеру телефона: 112.
Фото: ЛизаАлерт
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