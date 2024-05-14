В Ростове пропал дезориентированный 68-летний пенсионер
В Ростове пропал дезориентированный 68-летний пенсионер. Дурмишхан Тевзадзе перестал выходить на связь с 13 мая.
В тот день пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении. Когда близкие долго не могли связаться с Дурмишханом, то забили тревогу, поскольку мужчина мог быть дезориентирован в пространстве. Родственники обратились за помощью в полицию, к волонтерам.
Рост пенсионера — 176 сантиметров, он нормального телосложения. Волосы седые, глаза голубые.
В день исчезновения на мужчине был одет черный спортивный костюм, серая майка, черные кроссовки.
Если вы видели дедушку на фото или знаете, где он может находиться, просьба обращаться по номеру телефона: 112.