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В Ростове пропал дезориентированный 68-летний пенсионер

В Ростове пропал дезориентированный 68-летний пенсионер
В Ростове пропал дезориентированный 68-летний пенсионер. Дурмишхан Тевзадзе перестал выходить на связь с 13 мая.

В тот день пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении. Когда близкие долго не могли связаться с Дурмишханом, то забили тревогу, поскольку мужчина мог быть дезориентирован в пространстве. Родственники обратились за помощью в полицию, к волонтерам.

Рост пенсионера — 176 сантиметров, он нормального телосложения. Волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения на мужчине был одет черный спортивный костюм, серая майка, черные кроссовки.

Если вы видели дедушку на фото или знаете, где он может находиться, просьба обращаться по номеру телефона: 112.
Фото: ЛизаАлерт
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