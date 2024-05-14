Фото: ЛизаАлерт

В Ростове пропал дезориентированный 68-летний пенсионер. Дурмишхан Тевзадзе перестал выходить на связь с 13 мая.В тот день пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении. Когда близкие долго не могли связаться с Дурмишханом, то забили тревогу, поскольку мужчина мог быть дезориентирован в пространстве. Родственники обратились за помощью в полицию, к волонтерам.Рост пенсионера — 176 сантиметров, он нормального телосложения. Волосы седые, глаза голубые.В день исчезновения на мужчине был одет черный спортивный костюм, серая майка, черные кроссовки.Если вы видели дедушку на фото или знаете, где он может находиться, просьба обращаться по номеру телефона: 112.