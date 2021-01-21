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Павел Деревянко высказался в поддержку Алексея Навального

Павел Деревянко высказался в поддержку Алексея Навального
Таганрожец Павел Деревянко высказался в поддержку Навального. Видеообращение артист разместил на своей странице в «Инстаграме».

Однако говорить на тему задержания оппозиционера он опасался.

- Я считаю, что это полное беззаконие. Что-то мешало мне сказать об этом вслух. Я боялся потерять работу. Но совесть не позволяет мне молчать дальше. Такое не должно происходить в правовом обществе, в котором, я надеюсь, что живу, - поделился с подписчиками Деревянко.

В поддержку Навального выступили еще музыканты группы «Каста» - Влади и Шым, а также Вася Обломов.

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