Павел Деревянко высказался в поддержку Алексея Навального

Таганрожец Павел Деревянко высказался в поддержку Навального. Видеообращение артист разместил на своей странице в «Инстаграме».Однако говорить на тему задержания оппозиционера он опасался.- Я считаю, что это полное беззаконие. Что-то мешало мне сказать об этом вслух. Я боялся потерять работу. Но совесть не позволяет мне молчать дальше. Такое не должно происходить в правовом обществе, в котором, я надеюсь, что живу, - поделился с подписчиками Деревянко.В поддержку Навального выступили еще музыканты группы «Каста» - Влади и Шым, а также Вася Обломов.