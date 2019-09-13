Таганрожец Павел Деревянко показал сексуальное тело



Уроженец Таганрога Павел Деревянко, недавно ставший «Актером года» по версии GQ за роль в сериале «Домашний арест», снова показал фанатам рельефное тело. Снимок с оголенным торсом таганрожец опубликовал на своей странице в «Инстаграме».



На фото полуобнаженный Деревянко в красных шортах предстал в образе спасателя на пляже. Прекрасная половина тут же отметила атлетическое телосложение актера.



Не смогла пройти мимо и знаменитая в России дизайнер Маша Цигаль.



– Спасатель Малибу! – написала она под постом Павла.



Снимок таганрожца набрал более десяти тысяч «лайков». Многие подписчики отмечают красоту и сексуальность Деревянко.