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Таганрожец Павел Деревянко показал сексуальное тело

Таганрожец Павел Деревянко показал сексуальное тело
Уроженец Таганрога Павел Деревянко, недавно ставший «Актером года» по версии GQ за роль в сериале «Домашний арест», снова показал фанатам рельефное тело. Снимок с оголенным торсом таганрожец опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

На фото полуобнаженный Деревянко в красных шортах предстал в образе спасателя на пляже. Прекрасная половина тут же отметила атлетическое телосложение актера.

Не смогла пройти мимо и знаменитая в России дизайнер Маша Цигаль.

– Спасатель Малибу! – написала она под постом Павла.

Снимок таганрожца набрал более десяти тысяч «лайков». Многие подписчики отмечают красоту и сексуальность Деревянко.

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