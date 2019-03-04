Таганрожец Павел Деревянко опубликовал совместное фото с солистом The Prodigy



Актёр из Таганрога Павел Деревянко выложил совместное фото с солистом The Prodigy Китом Флинтом. Кадр был сделан почти год назад, когда артист посетил концерт группы.



- Покойся с миром, Кит... - написал Деревянко.



В понедельник, 4 марта, стало известно о смерти Флинта. Как написал на официальной странице в «Инстаграме» другой участник группы, Лиам Хоулетт, певец покончил с собой. Возможно, причиной этому стал развод с женой, финансовые проблемы и депрессия.



- Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит свёл счёты с жизнью на этих выходных, - сообщил Хоулетт.



Деревянко вместе с другими фанатами оплакивает безвременно ушедшего музыканта. Он поделился их совместной фотографией, сделанной за кулисами после прошлогоднего концерта.