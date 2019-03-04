Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Таганрожец Павел Деревянко опубликовал совместное фото с солистом The Prodigy

Таганрожец Павел Деревянко опубликовал совместное фото с солистом The Prodigy
Актёр из Таганрога Павел Деревянко выложил совместное фото с солистом The Prodigy Китом Флинтом. Кадр был сделан почти год назад, когда артист посетил концерт группы.

- Покойся с миром, Кит... - написал Деревянко.

В понедельник, 4 марта, стало известно о смерти Флинта. Как написал на официальной странице в «Инстаграме» другой участник группы, Лиам Хоулетт, певец покончил с собой. Возможно, причиной этому стал развод с женой, финансовые проблемы и депрессия.

- Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит свёл счёты с жизнью на этих выходных, - сообщил Хоулетт.

Деревянко вместе с другими фанатами оплакивает безвременно ушедшего музыканта. Он поделился их совместной фотографией, сделанной за кулисами после прошлогоднего концерта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.