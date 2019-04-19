Актёр из Таганрога Павел Деревянко поделился забавным фото с дочками



Таганрожец Павел Деревянко поделился с подписчиками смешным фото с дочурками. Папа и его маленькие Саша и Варя корчат смешные мордашки. Милый кадр актёр разместил на страничке в социальной сети.



Павел довольно часто выкладывает в «Инстаграме» совместные фотографии с детьми. А вот лицо своей жены Дарьи он показывает редко.



В подписи к кадру написано, что он сделан в Московской области. Судя по всему, семья поехала отдохнуть на выходных и насладиться весенним солнцем. Старшей дочери Павла, Саше, сейчас девять лет, а младшей Варе – четыре.

