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Актер Павел Деревянко бросил жену

Актер Павел Деревянко бросил жену
Известный актёр Павел Деревянко разошёлся со своей женой Дарьей Мясищевой. Слухи о расставании подтвердила экс-супруга таганрожца изданию peopletalk.ru.

Своим коллегам-актёрам Деревянко рассказал, что они с Мясищевой больше не пара. Точку в этом вопросе поставила бывшая жена кинозвезды.

- Да, мы разошлись, - прокомментировала Дарья.

Гражданские супруги прожили вместе больше десяти лет. Их роман строился на свободных отношениях. Периодически актёр уходил к другим женщинам. Самыми известными подругами Деревянко были Ольга Дымская и Вера Гоппен.

Тем не менее у таганрожца с Мясищевой родились две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Александра. В 2020 году пара начала строить семейный дом на Алтае. Наряду с этим их разрыв стал большой неожиданностью для общественности.

Несмотря на то, что супруги расстались, они продолжают воспитывать детей вместе. Накануне, 10 декабря, Павел Деревянко поделился с общественностью, как он отдыхает с семьёй в аквапарке. На снимках засветилась и экс-супруга актёра.

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