Парад Победы начался в Ростове-на-Дону: фото

В Ростове-на-Дону начался парад Победы. Шествие проходит 24 июня по центральным улицам города.В мероприятиях на Театральной площади принимают участие порядка 3,5 тысячи военнослужащих и силовиков. В составе механизированной колонны задействовано порядка сотни единиц военной техники, в том числе и той, что сохранилась со времён Великой Отечественной войны: танки Т-34-85, БМ-13, известная «катюша» и другие.В этот раз парад Победы впервые проходит без зрителей. На трибунах сидят только ветераны, которым здоровье позволило приехать в центр города. Их рассадили с учетом социальной дистанции, к каждому приставлен сопровождающий. Следить за парадом остальные ростовчане могут через Интернет или по телевизору.В небе пройдёт воздушное шоу, над городом пролетят 45 экипажей самолётов и вертолётов. На Дону, помимо Ростова, парад Победы проходит в Новочеркасске. В остальных городах области мероприятия запретили проводить из-за пандемии коронавируса.Шествие проходит в день проведения первого на Красной площади парада после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году.