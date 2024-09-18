Пара из Ростова, перекрутившая 8-месячную дочь в мясорубке, выступила с последним словом

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Супружеская пара, перекрутившая 8-месячную дочь в мясорубке, выступила с последним словом. 18 сентября в ходе прений в Ростовском областном суде к присяжным обратились Яков и Анастасия Майборода. Об этом сообщает портал DonDay.28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском произошла страшная трагедия — убийство восьмимесячной девочки. В тот день 24-летняя Анастасия Майборода, студентка медицинского института, сообщила в полицию об исчезновении своей дочери Лены. Она рассказала, что неизвестный распылил ей в лицо какое-то вещество, после чего она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, дочери уже не было дома.Позже выяснилось, что ситуация была иной. Девушка рассказала полицейским, что её супруг во время конфликта ударил дочь ногой, от чего она скончалась. После этого они расчленили тело девочки и прокрутили его через мясорубку, а «фарш» разложили по пакетам. Эта версия событий вызвала множество сомнений, и ростовчанка неоднократно меняла свои показания в суде. После проведения судебно-медицинской экспертизы Анастасия заявила, что ребенок умер от удушения.В рамках очередного заседания выступили представители государственного обвинения и защиты. Адвокаты Якова продолжают настаивать на том, что в момент трагедии мужчины не было дома. По их словам, это подтверждается записями с камер видеонаблюдения: Яков почти шесть часов провел на работе и покинул кабинет только после звонка полицейских.В своем последнем слове он утверждал, что не убивал свою дочь, и просил суд принять во внимание только те доказательства, которые были представлены.— Свою дочь я не убивал, и это страшное преступление не совершал. Прошу увидеть и понять все доказательства. Моя судьба разрушена, несмотря ни на что. Самое главное — прошу наказать убийцу, — рассказывает Яков.Защитники Анастасии, в свою очередь, утверждают, что к преступлению причастен ее супруг. Они считают, что девушка лишь помогала ему скрыть улики, а убийство он совершил в одиночку. По их версии, он придумал себе алиби и отправился в поездку, чтобы попасть в поле зрения камер видеонаблюдения в городе и отвести от себя подозрения.— Я признаюсь в том, что я помогла скрыть следы преступления, которое совершил Яков. Полностью раскаиваюсь в содеянном. Очень прошу не наказывать меня сурово, дать мне шанс на исправление, продолжить жить полноценной жизнью. Хочу выразить свое желание принимать участие в боевых действиях в зоне СВО в качестве медработника, — заявила Анастасия.Следует отметить, что сторона государственного обвинения убеждена в виновности обоих супругов. Версии Анастасии и Якова о произошедшем кажутся представителям обвинения неправдоподобными.