Пациентку с коронавирусом положили в общее отделение: ростовская горбольница №6 выведена из строя

Городская больница № 6 полностью выведена из строя и не может принимать пациентов. Причиной стал инцидент в терапевтическом отделении. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного представителя президента в ЮФО Владимира Устинова.В представительный орган обратились пациенты больницы. Они рассказали, что со 2 апреля находятся на лечении в терапевтическом отделении горбольницы № 6 с диагнозом пневмония. Несколько дней вместе с ними в этой же больнице находилась пациентка с коронавирусом. Через три дня после подтверждения диагноза, 5 апреля, женщину перевили в специализированную больницу по лечению коронавируса.На момент обнаружения коронавирусной инфекции в двух корпусах стационара 6-й больницы находились 52 человека. В связи с инцидентом в больнице был введён карантинный режим для больных и медработников. У всех были взяты тесты на коронавирус.По словам пациентов, со дня обнаружения коронавируса, им не оказывается должная врачебная помощь. Иногда капельницы ставят волонтёры - студенты медицинских вузов, ординаторы работают без перчаток и крайне редко заходят в палаты к больным. Ростовчане утверждают, что в медучреждении нарушены все антисанитарные нормы: отсутствует одноразовая посуда, в палатах и туалетах не убирают и не выносят мусор. В целом в больнице не производится какая-нибудь дезинфекция.В ходе проверки с участием представителя Роспотребнадзора изложенные пациентами факты подтвердились.Представитель Роспотребнадзора в акте выездной проверки больницы ещё 31 марта указал, что медучреждение не соответствует минимальному стандарту медицинской организации для лечения пациентов с коронавирусом. Однако несмотря на предписания, главным врачом не были устранены нарушения.Материалы проверки направлены прокурору Ростовской области и Следственное управление РО. Заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Леонид Беляк поставил перед донским Минздравом вопрос о привлечении главврача больницы к строгой дисциплинарной ответственности.