В Ростове-на-Дону выписали первую пациентку с коронавирусом

Пациентку, исцелившуюся от коронавируса, выписали из ростовской больницы. Девушка вернулась домой 8 апреля.Напомним, 29-летняя девушка — первый человек в Ростовской области, у которого зарегистрировали коронавирусную инфекцию. Туристка вернулась из Таиланда 21 марта. Её поместили в карантин, через какое-то время у нее обнаружили симптомы заболевания. Вскоре диагноз «коронавирус» подтвердился. Около двух недель девушка лежала в больница, её состояние оценивалось как удовлетворительное.Когда стало ясно, что пациентка выздоровела, её анализы снова отправили в референс-центр. Окончательный отрицательный результат был получен 7 апреля. На следующий день дончанку выписали из больницы. По состоянию на 8 апреля в Ростовской области остаются 20 заболевших.