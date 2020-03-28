На госпиталь для пациентов с коронавирусом на базе горбольницы № 1 потратят порядка 300 млн рублей



На перепрофилирование неврологического корпуса ростовской горбольницы № 1 им. Семашко в моногоспиталь для пациентов с коронавирусом направили около 300 миллионов рублей. Об этом 30 марта сообщили в правительстве Ростовской области.



В настоящее время в отделении завершается капремонт. По его окончании для оборудования и оснащения моногоспиталя из бюджета области выделят более 186 миллионов рублей. Ещё 110 миллионов рублей направят из городской казны Ростова-на-Дону.

- Учреждение будет рассчитано на 137 коек, из них 31 койка – интенсивной терапии и шесть – реанимации, - рассказали в правительстве региона.



Оборудовать медучреждение планируется к концу мая. Добавим, что в ЦГБ им. Семашко направляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.



Напомним, по данным на 30 марта в Ростовской области подтверждены два случая заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 4 335 человек.