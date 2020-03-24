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Ростовская горбольница имени Семашко будет принимать только пациентов с подозрением на коронавирус

Ростовская горбольница имени Семашко будет принимать только пациентов с подозрением на коронавирус
Ростовская городская больница имени Семашко станет госпиталем для пациентов с коронавирусом.

Губернатор Ростовской области издал распоряжение о мерах борьбы с коронавирусом. Документ был опубликован вечером 27 марта. В рамках распоряжения глава администрации Ростова-на-Дону должен в течение десяти дней переоборудовать городскую больницу № 1 имени Семашко. Все имеющиеся койки в медучреждении нужно направить для работы в режиме моноинфекционного госпиталя. В больницу будут направлять всех жителей Ростовской области, у которых подтвердят коронавирус. Учреждение будет заниматься исключительно случаями заражения новой инфекцией или подозрением на неё.

Сообщается, что все остальные пациенты будут распределены по другим учреждениям.

По состоянию на 27 марта в Ростовской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 3 303 человека.

Теги: коронавирус пандемия коронавируса коронавирус в Ростове-на-Дону

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