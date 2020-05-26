Отдых с ограничениями: на Дону летние лагеря будут заполнены только на 50%
В Ростовской области решили не лишать детей летнего отдыха. Лагеря планируют открыть 1 июля. Но работать учреждения будут с рядом ограничений, соблюдения которых требует эпидемиологическая ситуация в регионе.
О работе летних лагерей в новых «коронавирусных» реалиях рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Речь о летнем отдыхе шла во время онлайн-брифинга 28 мая.
- Срок начала летней кампании будет определён во второй декаде июня с учётом эпидемиологической ситуации, складывающейся в Ростовской области, - сообщила Елена Елисеева. – Роспотребнадзор выпустил достаточно объёмные рекомендации, которые распространяются как на пришкольные, так и на загородные санаторные лагеря. Основные требования - это наполняемость лагерей на 50% от их проектной мощности, одномоментный заезд работников и детей и ряд других.
Лагеря будут работать по формату обсервации – сотрудники и дети не смогут покидать территорию пансионатов, в том числе не будут проводиться выездные экскурсии и походы. Внешние контакты также запретят: родители не смогут навестить своих детей. Сотрудников пищеблока и технический персонал обяжут носить маски. Мероприятия рекомендовано проводить в пределах одного отряда.
- Все работники должны будут пройти обследование на коронавирусную инфекцию, а дети должны иметь на руках справку о том, что они не находились в контакте с инфекционными больными, в том числе и по ковид-19, - добавила министр.
Министерство соцразвития закупило путёвки для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В эту категорию попадают дети-сироты, несовершеннолетние, находящиеся в соцучреждениях, дети из малоимущих семей, подростки, состоящие на учёте в различных комиссиях.
Для всех остальных стоимость путёвки в загородный лагерь составила 15 400 рублей, в санаторный - 20 900 рублей. Сроки кампании не изменились. Одна смена традиционно будет длиться 21 день.