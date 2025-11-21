В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 21 ноября

Фото: РСЧС

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности. Уведомление от РСЧС пришло около 10:00.Беспилотная опасность в регионе была объявлена вечером 20 ноября. Примерно в 23:00 жителям рекомендовали зайти в помещения и отойти подальше от окон.Утром следующего дня был объявлен отбой беспилотной опасности.За ночь над донским регионом было уничтожено семь летательных аппаратов беспилотного типа. По информации губернатора Ростовской области, БПЛА перехватили над Шолоховским и Чертковским районами. Из-за атаки беспилотников в Чертковском районе оказалась повреждена опора ЛЭП у хутора Нагибина. Вдобавок на месте загорелся пожар. В результате более 200 домов оказались лишены электричества. К утру свет восстановили, а возгорание ликвидировали. К счастью, в ночном происшествии никто не пострадал.Еще три беспилотных летательных аппарата сбили утром 21 ноября. Как уточнили в Министерстве обороны России, ПВО работала с 7:00 до 8:00. Дроны были уничтожены в Тацинском районе. Информации о новых последствиях на земле не поступало.