Фото: Дондей

Частный дом поврежден при падении обломков БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.Ночью дежурные средства ПВО перехватили воздушную атаку в шести районах. А точнее - в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.В Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье.К счастью, в происшествии никто из жителей не пострадал.