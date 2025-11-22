Новости
Частный дом поврежден при падении обломков БПЛА в Ростовской области

Частный дом поврежден при падении обломков БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Ночью дежурные средства ПВО перехватили воздушную атаку в шести районах. А точнее - в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

В Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье.

К счастью, в происшествии никто из жителей не пострадал.
