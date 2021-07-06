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От коронавируса умерли еще 18 жителей Ростовской области

От коронавируса умерли еще 18 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 18 человек. По данным на 8 июля, это шесть женщин в возрасте от 63 до 96 лет и 12 мужчин - от 42 до 89 лет. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 4 756 человек. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Как правило, к ним относятся сахарный диабет, гипертония, астма, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

Увеличилось и число заболевших. За последние 24 часа медики зафиксировали 296 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных за период пандемии достигло 101 467 человек. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 66 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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