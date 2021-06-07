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Еще 11 жителей Ростовской области скончались от последствий COVID-19

Еще 11 жителей Ростовской области скончались от последствий COVID-19
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 11 человек. По данным на 9 июня, инфекция забрала жизни семи женщин в возрасте от 64 до 80 лет и четверых мужчин - от 50 до 92 лет.

Всего за период пандемии не стало 4 540 пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В частности, это сахарный диабет, астма, сердечно-сосудистые, онкологические и аутоиммунные болезни.

Увеличилось и количество инфицированных дончан. За минувшие сутки вирус подхватили 154 человека, а общее число достигло 95 618. Около трети зараженных - люди в возрасте от 46 до 65 лет.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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