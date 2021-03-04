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За сутки от коронавируса скончались 20 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса скончались 20 жителей Ростовской области
За период пандемии в Ростовской области умерли 3 218 пациентов ковидных госпиталей. Из них 20 человек скончались за сутки с 5 по 6 марта. Не стало девяти мужчин в возрасте от 57 до 88 лет и 11 женщин от 50 до 84 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. К ним относятся астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

Увеличилось и общее число инфицированных COVID-19. Диагноз подтвердился у 74 688 дончан. Из них за последние 24 часа вирус подхватили 270 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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