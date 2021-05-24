Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса за сутки скончались 14 жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки скончались 14 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 14 человек. С начала пандемии по 26 мая COVID-19 унес жизни 4 370 жителей региона. В числе умерших пять женщин от 73 до 94 лет и девять мужчин - от 61 до 81 года. У всех умерших были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению инфекции.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 185 дончан. Всего за период пандемии опасную инфекцию подхватили 93 289 человек, сообщили в региональном правительстве. Большую часть заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет.

Фото: kubnews.ru.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.