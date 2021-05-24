От коронавируса за сутки скончались 14 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 14 человек. С начала пандемии по 26 мая COVID-19 унес жизни 4 370 жителей региона. В числе умерших пять женщин от 73 до 94 лет и девять мужчин - от 61 до 81 года. У всех умерших были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению инфекции.За минувшие сутки диагноз подтвердился у 185 дончан. Всего за период пандемии опасную инфекцию подхватили 93 289 человек, сообщили в региональном правительстве. Большую часть заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет.