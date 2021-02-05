Медики вылечили от коронавируса еще 427 жителей Ростовской области

С начала пандемии коронавирус побороли 55 850 жителей Ростовской области. Из них 427 выздоровели за сутки с 5 по 6 февраля.Количество зараженных также не уменьшается. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 361 человека. Всего за период пандемии пациентами с COVID-19 стал 65 891 дончанин. В большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно или с признаками ОРВИ. Однако пожилые люди тяжело переносят новую болезнь.В стационарах получают лечение 2 218 человек. Из них 165 пациентов подключены к неинвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких и 28 - к инвазивным. Последние находятся в медикаментозной коме. Врачи могут обеспечить их кислородом, только вводя в трахею необходимый газ через специальную трубочку.