За сутки в Ростовской области выздоровели 209 пациентов, болевших коронавирусом

В Ростовской области с начала пандемии медики вылечили от коронавируса 48 505 человек. Из них 209 получили отрицательные тесты на COVID-19 за сутки с 17 по 18 января.Растет и число инфицированных. За последние 24 часа медики выявили 393 случая заражения коронавирусом. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 58 708 жителей донского региона.В стационарах лечение получают 3 046 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключили еще 21 человека в тяжелом состоянии. По информации правительства области, в настоящее время искусственную вентиляцию получают 293 пациента.Под медицинским наблюдением находятся 28 974 человека с подозрениями на опасный вирус. Как правило, они находятся на самоизоляции дома или в стационарах.