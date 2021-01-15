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За сутки в Ростовской области выздоровели 209 пациентов, болевших коронавирусом

За сутки в Ростовской области выздоровели 209 пациентов, болевших коронавирусом
В Ростовской области с начала пандемии медики вылечили от коронавируса 48 505 человек. Из них 209 получили отрицательные тесты на COVID-19 за сутки с 17 по 18 января.

Растет и число инфицированных. За последние 24 часа медики выявили 393 случая заражения коронавирусом. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 58 708 жителей донского региона.

В стационарах лечение получают 3 046 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключили еще 21 человека в тяжелом состоянии. По информации правительства области, в настоящее время искусственную вентиляцию получают 293 пациента.

Под медицинским наблюдением находятся 28 974 человека с подозрениями на опасный вирус. Как правило, они находятся на самоизоляции дома или в стационарах.

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