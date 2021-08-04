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От COVID-19 выздоровели еще 323 жителя Ростовской области

От COVID-19 выздоровели еще 323 жителя Ростовской области
Ежедневно в Ростовской области увеличивается число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 4 по 5 августа болезнь побороли 323 жителя региона.

Однако количество инфицированных растет еще больше. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 456 человек. Это очередной антирекорд за весь период пандемии. Большинство зараженных уже вылечились.

Сейчас стационарное лечение получают 3 697 пациентов. Среди них 311 нуждаются в кислородном обеспечении на аппаратах ИВЛ. Еще 50 находятся в крайне тяжелом состоянии. Они не могут самостоятельно двигаться и даже разговаривать. Таких пациентов вводят в медикаментозную кому и поддерживают с помощью инвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких. Им вставляют трубку для подачи кислорода в трахею. Если такой возможности нет, то медикам приходится делать надрез в передней стенке органа.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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