Еще 311 жителей Ростовской области выздоровели от коронавируса

В Ростовской области COVID-19 побороли еще 311 человек. С начала пандемии по 4 августа выздоровели 98 252 жителя региона, что составляет 88% всех инфицированных.В стационарах лечение получают 3 686 человек, среди которых 310 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Они получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок. Еще 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, с поражением более 65% легких. Их подключили к инвазивным аппаратам ИВЛ. Кислород в их организмы поступает через трубки, которые вставляют в трахею или просвет на ее передней стенке, последний делают посредством разреза. Чтобы пациенты не чувствовали боль и дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому.Растет и число зараженных. За последние 24 часа медики выявили 449 случаев инфицирования. Всего за период пандемии число жителей области с COVID-19 достигло 111 386. По информации регионального правительства, большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 65 лет.