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От коронавируса выздоровели еще 258 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 258 жителей Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 106 075 человек. Из них 258 побороли инфекцию за сутки с 21 по 22 июля.

В стационарах лечение получают 3 134 пациента с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 240 жителей региона, из которых 32 получают кислород с помощью инвазивной ИВЛ. При таком способе людям вставляют трубку в трахею. В некоторых случаях врачам приходится делать небольшой разрез на передней стенке трахеи и вставлять трубку в просвет. Пациентов на инвазивных ИВЛ вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт. Остальных снабжают кислородом через специальные трубки и маски.

Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 355 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 106 075 человек, сообщили в правительстве области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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