От COVID-19 скончались еще 28 жителей Ростовской области

В Ростовской области за сутки скончались 28 пациентов ковидных госпиталей. Вирус забрал жизни 15 мужчин в возрасте от 46 до 83 лет и 13 женщин от 61 года до 94 лет. Всего за период пандемии умерли 2 790 жителей донского региона. По информации правительства области, они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.По общему количеству смертей Ростовская область занимает первое место в ЮФО и четвертое - в стране. Лидирующей тройкой остается Москва (13 832 умерших), Санкт-Петербург (10 042) и Московская область (3 971).При этом инфицированных меньше не становится. По информации портала стопкоронавирус.рф, за прошедшие 24 часа специалисты выявили 361 случай заражения. Всего за период пандемии COVID-19 подхватил 65 891 житель донского региона.